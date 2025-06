EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von EON SE

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,33 EUR ab.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 15,33 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,33 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.719 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,39 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

