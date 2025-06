EON SE Aktie News: EON SE fällt am Montagnachmittag

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 15,17 EUR ab.

Das Papier von EON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 15,17 EUR ab. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,17 EUR. Bei 15,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.773.474 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2025 bei 15,85 EUR. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 15,77 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

