EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 12,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 12,15 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 569.480 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 10,91 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,16 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,553 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie: Was Analysten von E.ON erwarten

Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verliert