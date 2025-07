EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von EON SE

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 16,00 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 16,00 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,95 EUR. Mit einem Wert von 16,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 600.670 Stück.

Bei einem Wert von 16,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,76 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,22 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

So schätzen Analysten die E.ON-Aktie ein

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Buy für EON SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse