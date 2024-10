EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 12,83 EUR nach.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,83 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,83 EUR ein. Bei 12,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 309.579 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,72 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,76 EUR am 24.10.2023. Abschläge von 16,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

