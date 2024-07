EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 12,42 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 12,42 EUR abwärts. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 407.328 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,49 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,02 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,554 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,29 EUR.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie freundlich: E.ON kooperiert mit MAN bei Lkw-Ladesäulenbau

Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus