EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,28 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,28 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,35 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 412.857 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 9,78 Prozent zulegen. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 17,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,553 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,81 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

