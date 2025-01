EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Montagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 10,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 10,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.585.511 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,44 Prozent wieder erreichen. Bei 10,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,15 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,73 Prozent zurück. Hier wurden 16,76 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

E.ON-Aktie verliert: E.ON begibt Anleihen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro - Analyst stuft ab