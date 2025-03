EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,03 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 13,03 EUR. Bei 13,07 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133.893 EON SE-Aktien.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,07 EUR.

Am 26.02.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach -0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 1,38 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

