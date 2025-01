EON SE Aktie News: EON SE am Mittag freundlich

EON SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 11,11 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 11,11 EUR zu. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,13 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.036.241 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 24,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 6,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 15,15 EUR angegeben.

Am 14.11.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

