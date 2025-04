EON SE Aktie News: EON SE wird am Mittag ausgebremst

Kurs der EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 15,15 EUR nach.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 15,15 EUR ab. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,08 EUR ab. Bei 15,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.145.105 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2025 markierte das Papier bei 15,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,571 EUR je EON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,36 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,49 Prozent zurück. Hier wurden 23,84 Mrd. EUR gegenüber 24,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

