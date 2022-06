EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag fester

Das Papier von EON SE konnte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 8,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 8,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 626.721 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,54 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 30,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.06.2022 bei 8,24 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 5,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,21 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29.507,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.402,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,884 EUR fest.

