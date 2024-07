EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit Einbußen

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 12,17 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 12,17 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.821 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,77 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,554 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,29 EUR.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte EON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

