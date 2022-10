EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 7,95 EUR zu. Bei 7,95 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.002.492 Stück.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 12,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 36,59 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 9,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 11,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 14.638,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,926 EUR je Aktie.

