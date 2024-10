EON SE Aktie News: EON SE am Mittag billiger

EON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 13,23 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 13,23 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 13,18 EUR. Mit einem Wert von 13,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 491.339 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Mit einem Zuwachs von 4,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,76 EUR am 24.10.2023. Mit Abgaben von 18,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 16,88 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

