EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Donnerstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 13,14 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 13,14 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,12 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.430.367 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 10,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

