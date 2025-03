EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

EON SE im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,11 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,11 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,16 EUR an. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,09 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 354.221 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,10 EUR.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,25 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

