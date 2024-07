EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittag

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,47 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 12,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,35 EUR. Bisher wurden heute 819.779 EON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 8,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Mit Abgaben von 16,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,554 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,29 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.05.2024. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

