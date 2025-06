EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 15,36 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 15,36 EUR zu. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,39 EUR. Bei 15,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.276.138 EON SE-Aktien.

Am 26.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 47,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,82 EUR.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 22,64 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 5 Jahren verdient

Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die EON SE-Aktie