EON SE Aktie News: EON SE am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,29 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,26 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 549.928 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 13,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,78 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,74 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

