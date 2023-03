EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag billiger

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 10,87 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 10,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 240.604 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,94 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 0,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 10,98 EUR angegeben.

EON SE veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 91,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.748,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.047,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 10.05.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,899 EUR je Aktie aus.

