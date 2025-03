EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

EON SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 13,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 13,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 13,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,20 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.362 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,10 EUR.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. EON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag