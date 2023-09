EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 11,81 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 11,81 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,79 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 66.665 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,36 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,25 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

