EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag stärker

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 10,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 10,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,96 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 211.301 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,96 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 50,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,18 EUR.

EON SE veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.748,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von EON SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,899 EUR in den Büchern stehen haben wird.

