EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 15,48 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 15,48 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,53 EUR. Bei 15,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.988.705 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 15,53 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 26.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 24,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

