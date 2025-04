EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagvormittag ins Plus

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 15,39 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 15,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 244.499 EON SE-Aktien.

Bei 15,39 EUR markierte der Titel am 22.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,03 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 32,17 Prozent sinken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,36 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach -0,25 EUR im Vorjahresvergleich. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

