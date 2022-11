EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag seitwärts

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,07 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,16 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,06 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.115.642 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 24,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,11 EUR je EON SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 10.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23.338,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 15.047,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,929 EUR fest.

