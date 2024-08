EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,55 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 12,55 EUR zu. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.159.960 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Mit Abgaben von 16,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,552 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,74 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,88 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2024 aus.

