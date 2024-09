EON SE Aktie News: EON SE steigt am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 13,37 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 13,37 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.695.621 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 3,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,79 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

