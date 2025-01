EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 10,88 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 10,88 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 10,87 EUR. Bei 10,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.025.909 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 4,05 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,89 EUR.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

