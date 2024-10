EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,95 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,95 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,02 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.000.756 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,76 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,79 EUR.

Am 14.08.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,88 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 18,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schwächer