EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von EON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 13,21 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 13,21 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 13,30 EUR. Bei 13,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.915.359 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,66 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,98 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,551 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 26.02.2025. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,25 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 24,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte EON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

