EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Nachmittag zu

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 12,81 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 12,81 EUR zu. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.055.584 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 13,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,19 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Mit Abgaben von 18,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

