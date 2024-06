EON SE Aktie News: EON SE stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,49 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,49 EUR. Bei 12,52 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,49 EUR ein. Bei 12,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.221 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 16,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,29 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 15.05.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 22,64 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

