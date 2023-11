EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich EON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 11,86 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.443.848 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 8,89 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Mit einem Kursverlust von 25,04 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,30 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

