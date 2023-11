EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,82 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,82 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,83 EUR aus. Bei 11,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 51.228 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,02 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,30 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

