EON SE Aktie News: EON SE am Mittag stärker

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,42 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,43 EUR. Bei 12,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 895.031 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,99 Prozent sinken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,64 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2024 aus.

