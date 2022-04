EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Um 16:22 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 10,02 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 9,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.970.358 EON SE-Aktien.

Bei 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,16 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2022 auf bis zu 9,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,35 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 16.03.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet.

Voraussichtlich am 11.05.2022 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,884 EUR je Aktie aus.

