EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,28 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 15,28 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,31 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,18 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 710.036 Stück gehandelt.

Am 22.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,54 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 31,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,571 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,30 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 26.02.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,25 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 24,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

