EON SE Aktie News: EON SE behauptet sich am Mittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Mit einem Kurs von 12,94 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,93 EUR. Bei 12,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 367.435 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 19,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,553 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

