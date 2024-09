EON SE Aktie News: EON SE am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 13,36 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 13,35 EUR. Bei 13,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 606.871 EON SE-Aktien.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. 3,44 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 28,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

