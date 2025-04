EQS-Adhoc: Merck KGaA: Merck bestätigt weit fortgeschrittene Gespräche mit SpringWorks Therapeutics, Inc. zu möglicher Übernahme

EQS-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Merck KGaA: Merck bestätigt weit fortgeschrittene Gespräche mit SpringWorks Therapeutics, Inc. zu möglicher Übernahme



24.04.2025 / 22:45 CET/CEST

Wer­bung Wer­bung Darmstadt, 24. April 2025 – Merck KGaA (“Merck”) reagiert auf Medienberichte und bestätigt, dass sich Merck in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit SpringWorks Therapeutics, Inc. zu einer möglichen Übernahme befindet. Die Parteien befinden sich in Gesprächen auf der Basis eines Preises von rund USD 47 pro Aktie.

Merck bestätigt, dass keine abschließende Entscheidung getroffen und keine rechtlich verbindliche Vereinbarung abgeschlossen wurde.



