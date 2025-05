Merck Aktie News: Merck am Montagmittag im Aufwind

So bewegt sich Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 115,75 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 115,75 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 116,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 115,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35.144 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 168,86 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 13.05.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,86 EUR je Merck-Aktie belaufen.

