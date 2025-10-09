DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.711 -0,7%Euro1,1631 -0,1%Öl64,61 -1,2%Gold4.609 -0,4%
EQS-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: vorläufiges Ergebnis 2025

15.01.26 07:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shareholder Value Beteiligungen AG
81,00 EUR -0,50 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Shareholder Value Beteiligungen AG: vorläufiges Ergebnis 2025

15.01.2026 / 07:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufiges Ergebnis 2025

Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.797 TEUR (Vorjahr 2024: -13.449 TEUR). Dies entspricht einem Ergebnis von 10,04 EUR je ausstehender Aktie.

Kursgewinne wurden im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 8.652 TEUR (Vorjahr: 2.644 TEUR) realisiert, Abschreibungen in Höhe von 8.162 TEUR (Vorjahr: 16.113 TEUR) und Zuschreibungen in Höhe von 6.143 TEUR (Vorjahr: 157 TEUR) vorgenommen.

Es handelt sich jeweils um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss ist noch nicht durch den Abschlussprüfer geprüft bzw. durch den Aufsichtsrat festgestellt.



Die Höhe des Jahresüberschusses bzw. -fehlbetrages hängt bei der Shareholder Value Beteiligungen AG, als einer nach HGB bilanzierenden Beteiligungsgesellschaft, ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang im jeweiligen Geschäftsjahr Gewinne durch Beteiligungsveräußerungen realisiert worden sind und/oder Abschreibungen auf Wertpapiere vorgenommen wurden.

Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft kann auch durch die Entwicklung des Inneren Werts dargestellt werden, der insbesondere die aktuellen Marktwerte der Zielunternehmen berücksichtigt. Im Jahresverlauf 2025 stieg der Innere Wert von 103,54 EUR auf 115,06 pro Aktie. Dies ist eine Steigerung von 11,1%. Der Innere Wert wird von der Gesellschaft selbst ermittelt.

Frankfurt am Main, 15.1.2026

Der Vorstand

 

Kontakt:
Nils Herzing
Vorstand
Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Tel: +49 152 583 873 69
E-Mail: ir@svb-ag.de


Ende der Insiderinformation


15.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +423 793 97 97
E-Mail: cw@svb-ag.de
Internet: www.svb-ag.de
ISIN: DE000A168205
WKN: A16820
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2260344

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2260344  15.01.2026 CET/CEST



