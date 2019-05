Uber vor Zahlenvorlage: Damit sollten Anleger rechnen

Aktien in diesem Artikel Uber 36,45 EUR

Uber ging erst am 10. Mai dieses Jahres an die New Yorker Börse und enttäuschte Anleger bereits am ersten Handelstag . Am Donnerstag steht nun das Erstquartalswerk nach US-Börsenschluss auf der Agenda.

Uber-Bilanz: Weiter rote Zahlen erwartet

Uber dürfte weiterhin keinen Gewinn schreiben, ganz im Gegenteil: Das Unternehmen selbst gab in der vergangenen Woche bekannt, wohl einen Verlust von fast einer Milliarde US-Dollar im ersten Quartal 2019 in den Büchern stehen zu haben. Die Spanne der Uber-Schätzung beläuft sich auf ein Minus von mindestens 847 Millionen US-Dollar bis zu einem Minus von 954 Millionen US-Dollar. Der Umsatz dürfte sich laut Mitteilung zwischen 3,043 Milliarden US-Dollar bis 3,104 Milliarden US-Dollar belaufen.

Trotz Börsengang Verluste ausgeweitet

Zwar hatte der Börsengang der Uber-Aktie allen voran das Ziel, Geld in die Konzernkassen zu spülen. Im Endeffekt scheint es jedoch so, dass schwarze Zahlen noch weiter in die Ferne rücken. Für das Vorjahresquartal gab Uber in einer SEC-Mitteilung an, einen Verlust von 280 Millionen US-Dollar geschrieben zu haben, der Umsatz soll sich damals auf 2,584 Milliarden US-Dollar belaufen haben.

Nicht nur Börsendebüt könnte Uber-Anleger enttäuschen

Die Quartalszahlen könnten also zur nächsten Hiobsbotschaft für Uber-Aktionäre werden. Bereits das IPO verlief enttäuschend: Nachdem der Ausgabepreis auf 45 US-Dollar festgesetzt wurde, erreichte die Uber-Aktie einen Erstkurs von lediglich 42 US-Dollar. Auch derzeit tendieren die Papiere deutlich unter dem Ausgabepreis.

