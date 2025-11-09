Erste Schätzungen: Agilent Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Agilent Technologies wird voraussichtlich am 24.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,83 Milliarden USD gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,57 USD im Vergleich zu 4,43 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,92 Milliarden USD, gegenüber 6,51 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Agilent Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilent Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilent Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.
Analysen zu Agilent Technologies Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.07.2019
|Agilent Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|30.05.2019
|Agilent Technologies Peer Perform
|Wolfe Research
|25.02.2019
|Agilent Technologies Buy
|Needham & Company, LLC
|03.01.2019
|Agilent Technologies Buy
|Needham & Company, LLC
|21.11.2017
|Agilent Technologies Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.02.2019
|Agilent Technologies Buy
|Needham & Company, LLC
|03.01.2019
|Agilent Technologies Buy
|Needham & Company, LLC
|21.11.2017
|Agilent Technologies Overweight
|Barclays Capital
|18.01.2017
|Agilent Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|04.01.2017
|Agilent Technologies Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.07.2019
|Agilent Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|30.05.2019
|Agilent Technologies Peer Perform
|Wolfe Research
|17.05.2016
|Agilent Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.2016
|Agilent Technologies Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.2016
|Agilent Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2009
|Varian underweight
|Barclays Capital
|16.08.2005
|Agilent sell
|Banc of America Sec.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Agilent Technologies Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen