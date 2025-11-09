Erste Schätzungen: Agilent Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Agilent Technologies wird voraussichtlich am 24.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,83 Milliarden USD gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,57 USD im Vergleich zu 4,43 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,92 Milliarden USD, gegenüber 6,51 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

