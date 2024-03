Erste Schätzungen: Fastenal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Heute im Fokus

Conti will in Hessen 1.200 Stellen streichen. Apple verkauft im Februar weniger iPhones in China. Goldpreis nahe Rekordhoch. FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen. Bitcoin im Aufwind.