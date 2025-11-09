DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.983 -0,5%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Erste Schätzungen: Keysight Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

09.11.25 06:21 Uhr
Keysight Technologies wird voraussichtlich am 24.11.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Keysight Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,420 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Keysight Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,06 USD je Aktie, gegenüber 3,51 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 5,34 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Keysight Technologies Inc

Analysen zu Keysight Technologies Inc

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Keysight Technologies OverweightBarclays Capital
23.10.2018Keysight Technologies BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.08.2017Keysight Technologies OverweightBarclays Capital
16.06.2017Keysight Technologies OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
07.06.2017Keysight Technologies HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
