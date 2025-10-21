DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto15,62 +5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.056 -2,1%Euro1,1634 -0,1%Öl60,86 -0,1%Gold4.344 -0,3%
Erste Schätzungen: PTC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

21.10.25 06:21 Uhr
PTC wird voraussichtlich am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,27 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 750,9 Millionen USD gegenüber 626,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,80 USD, gegenüber 3,12 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 2,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,30 Milliarden USD generiert wurden.

