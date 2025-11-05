DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.655 +0,2%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,41 +0,1%Gold3.977 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

Erste Schätzungen: Real Matters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

05.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Real Matters Inc Registered Shs
4,14 EUR -0,34 EUR -7,59%
Charts|News|Analysen

Real Matters lässt sich voraussichtlich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Real Matters die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,002 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 62,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,030 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 45,0 Millionen USD, gegenüber 235,0 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Real Matters

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Real Matters

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Real Matters Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung